Stoppade utvisning: "Jag hade gjort om det"

– Jag hade gjort om det, om det krävdes av mig, men jag tror inte att jag får lov att kliva ombord på ett flygplan där personer ska utvisas igen.

Elin Ersson är socionomstudent och aktiv inom flera organisationer som jobbar för att afghaner ska få stanna i Sverige. I samarbete med andra volontärer genomförde hon en aktion mot en utvisning som skulle genomföras från Landvetter flygplats under måndagen. Aktionen livesändes via Facebook och det dröjde inte länge innan internationella medier som The Guardian, CNN och BBC gjorde händelsen till en viral världsnyhet.

Sedan dess har Elin Ersson tagit time out från samtliga sociala medier.

– Antalet visningar av videon eskalerade till obegripliga proportioner och det blev för mycket. Men jag är glad att den här frågan har fått så stor uppmärksamhet, det är människors liv det handlar om, säger hon till TT.

Beröm och kritik

Under en pressträff i Matteuskyrkan i Göteborg berättar den 21-åriga studenten att aktionen initierades via en chattgrupp där pågående utvisningsärenden tas upp.

Till en början var planen att hindra utvisningen av en man i 25-årsåldern. När Elin Ersson väl var ombord på planet fick hon reda på att den yngre mannen inte var där, men att en man i 50-årsåldern var på väg att utvisas. Då beslutade hon sig för att genomföra aktionen ändå.

Händelsen har både hyllats och kritiserats. Rättsexperten och före detta chefsåklagaren Sven-Erik Alhem säger till GT att det är ett uppenbart brott att hindra ett flygplan från att lyfta och att en åklagare bör titta på ärendet.

Från andra håll i juristvärlden hörs i stället beröm. Generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund Anne Ramberg har tagit Ersson i försvar: "I en rättsstat vågar människor agera mot 'demokratiska' beslut", skriver hon på Twitter.

Har polisanmälts

Tre polisanmälningar med rubriceringen brott mot luftfartsförordningen har kommit in till polisen från privatpersoner, skriver Jönköpings-Posten.

TT: Vissa menar att det här är en brottslig handling, hur ställer du dig till det?

– Min utgångspunkt är att mannen som skulle deporteras är människa och förtjänar att leva. I Sverige har vi inte dödsstraff, men en deportering till ett land i krig kan innebära död, säger Elin Ersson till TT.

Hon säger sig ha kontakt med en advokat och vill inte kommentera anmälningarna ytterligare.