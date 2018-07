Solkurva stoppar tåg till Helsingborg

Ett spårfel stoppar tåg trafiken mellan Helsingborg C och den närliggande stationen Maria. Konsekvensen blir att SJ:s tåg på sträckan leds om och därför inte går in i Helsingborg. De lokala pågatågen mellan Helsingborg och Halmstad ställs in medan Öresundståg, som skulle ha passerat på sträckan, vänder i Ängelholm respektive Helsingborg, enligt Trafikverket.

Enligt prognosen kommer trafiken inte att gå som normalt förrän tidigt på onsdagsmorgonen.

Spårfelet har orsakats av en solkurva, något som har uppkommit på tågsträckan flera gånger under den senaste tiden, rapporterar Helsingborgs Dagblad.