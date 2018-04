Skola utrymd på grund av risk för takras

Rosviks skola i Piteå har utrymts på grund av stora snömassor på taket, skriver SVT Norrbotten. Personalen upptäckte på morgonen att taket i delar av skolan buktade in på grund av den tunga snön.

Personal från kommunen är på plats för att stötta upp taket och skotta bort snön.

– Det är ingen fara, det är av säkerhetsskäl då taket buktade in. Ingen elev eller någon från personalen är skadad och taket har inte rasat in utan de upptäckte att det buktade in i slöjdsalen och då utrymde de skolan på en gång, säger skolans rektor Anita Texwall till SVT.

Skolan har totalt 200 elever i förskoleklass upp till årskurs sex. Föräldrar uppmanas att hämta sina barn.