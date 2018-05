Riskabelt köpa laserpekare på nätet

Många laserpekare som köps från utlandet via nätet kan vara starkare än man tror - och mycket farligare för ögonen. Strålsäkerhetsmyndigheten och Konsumentverket har testat 17 olika pekare som köpts via e-handelssajten Wish. "Alla 17 visade sig ha sådana brister att de kan ge bestående ögonskador.(TT)