Pethrus ersätter Adaktusson i Bryssel

Desirée Pethrus blir ny EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, meddelar partiet. Hon ersätter Lars Adaktusson, som lämnar Bryssel då han har valts in i riksdagen.

Pethrus har hittills varit riksdagsledamot och KD:s talesperson i EU-frågor.

"Då jag har följt aktuella EU-frågor via EU-nämnden under en lång tid, och är insatt i alla de viktiga frågor som nu förhandlas inom EU, känns det extra spännande att få vara med och fatta beslut via EU-parlamentet", säger Désirée Pethrus enligt ett pressmeddelande.

I EU-valet 2014 stod hon som nummer fyra på partiets valsedel efter Adaktusson, nuvarande partiledaren Ebba Busch Thor och Michael Anefur. När det gäller personkryss kom hon sexa bland KD-kandidaterna.

Lars Adaktusson har varit Kristdemokraternas ledamot i EU-parlamentet sedan maj 2014, och är sedan oktober 2017 vice ordförande för partiet.