Nytt värmerekord i Göteborg

Torsdagens temperaturtopp är den högsta som någonsin uppmätts i oktober vid SMHI:s mätstation i Göteborg, där mätningarna pågått sedan 1800-talet. Det tidigare rekordet på 20,8 grader var från 1874.

Det var varmt även i andra delar av Sverige på torsdagen, men inte rekordvarmt.

– Det är några platser där det var länge sedan man hade så hög temperatur, men inget som sticker ut, säger Marcus Sjöstedt.

Även under fredagen och helgen kommer det att bli riktigt varmt. En del lär få sol med sin värmedos, andra dis och dimma, spår SMHI.

Värmeböljor på hösten är en sak, men oktobertemperaturer av det här slaget är ovanliga.

– Men just att vi får en varmare period under hösten är inte helt ovanligt. Så här års ligger oftast varm luft kvar över kontinenten, och med rätt strömningar i atmosfären och rätt vindriktningar så kan vi få in varm luft över Skandinavien, säger Marcus Sjöstedt.

– Så det är inte så ovanligt att vi får en period under hösten då temperaturen stiger, men nog är det ovanligt när vi når upp till de här temperaturerna.