Växlande temperaturer ger risk för halka

– Temperaturen har stigit så det har blivit lite mer inslag av regn, framför allt över Götaland, men även upp i landet. I Stockholmsområdet och även i Karlstadsområdet ligger temperaturen nära noll grader, säger SMHI:s meteorolog Marie Staerk.

Men samtidigt som nederbördsområdet rör sig österut mot Baltikum kommer ny kalluft in över landet, bara sydligaste Skåne får fortsatt plusgrader, så på sina håll finns risk för riktigt hala vägar.

– Det beror ju lite på hur man preparerar vägar, men förutsättningar för att det ska bli halt finns, säger Marie Staerk.

Att vädret växlar på det här sättet är typsikt för årstiden. Och vi kan räkna med fortsatta vädersvängningar kommande dagar.

– Under vinterhalvåret har vi ofta lågtryck som passerar över Skandinavien vilket gör att man får lite omväxlande plus- och minusgrader. Nu har vi inte riktigt det här stabila väderläget när vi ligger på minus, utan kommande dagar kommer det att vara plus varvat med minus, säger Marie Staerk.