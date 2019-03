Mänsklig ring kring moské vid fredagsbönen

När Stockholms muslimer närmade sig moskén vid lunchtid på fredagen möttes de av ett hav av människor. Enligt en uppskattning från polis på plats hade fler än 1 500 personer tagit sig till moskén för att visa sitt stöd efter terrorattentatet mot två moskéer i Nya Zeeland i förra veckan, där 50 människor sköts till döds.

– Tack för att ni finns, sade en man på väg in i moskén till Fia Nerelius som stod bredvid en skylt med texten "We stand with you. And around you".

Qoran Noor som kom för att delta i fredagsbönen var överraskad av folksamlingen.

– Vad fint! Så skönt, utbrast hon när hon förstod varför muren av människor stod runt moskén.

– Det visar att det fortfarande finns solidaritet, hopp och medmänsklighet i den här tiden av extremism och islamofobi.

Många religiösa samfund

Initiativtagare till manifestationen var Mattias Schain. Som jude vet han hur ensamt och utsatt det kan kännas när något som det som hände i Nya Zeeland sker, sade han.

– Efter attentatet mot synagogan i Köpenhamn 2015 ordnade muslimer en sådan här kedja runt synagogan i Oslo. Det betydde mycket för mig och lindrade känslan av utsatthet. När detta nu hände i Christchurch ville jag försöka ge tillbaka den känslan till Stockholms muslimer.

När klockan började närma sig tolv bestod den mänskliga kedjan av tre led och sträckte sig ända till baksidan av moskén. Representanter från både svenska kyrkan samt judiska och katolska samfund fanns på plats.

Skapat osäkerhet

Munube Kaya, själv muslim, var glad och rörd över uppslutningen. Terrordådet i Nya Zeeland har skapat osäkerhet i det muslimska samfundet, sade hon.

– Jag är inte i moskén så ofta, men jag brukar gå på våra högtider med mina barn och bara när vi skulle gå hit i dag kände jag att "ska vi verkligen gå, kan det hända något?". Jag gick inte på ljusmanifestationen på Sergels torg med mina barn för att jag kände att det inte var säkert. Vad som helst kan hända.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) var en av dem som formade den mänskliga ringen runt moskén. Hon uttryckte hopp om att de muslimer som anlände till fredagsbönen kände ett starkt stöd.

– Jag tycker att det är viktigt att vara här och visa min solidaritet med muslimer som blev direkt drabbade av det fasansfulla terrordådet, men också visa att hot, hat och våld aldrig är okej. Vi måste stå upp för religionsfrihet och demokrati och för vårt öppna samhälle. Det är väldigt fint att se hur många som är här i dag för att visa det.