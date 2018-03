Man till sjukhus - misstänkt dråpförsök

En man i 40-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter ett misstänkt dråpförsök i samband med ett bråk i Billingsfors, skriver NWT. Polisen har hämtat in två misstänkta till förhör.

– Han ska ha blivit slagen med någon form av tillhygge, det är oklart vad. Han var i behov av akut vård men i övrigt vet jag inget mer om hans skadeläge, säger Martina Saghamre, vakthavande befäl vid polisen i region Väst, till NWT.

Larmet nådde polisen klockan 01.15 under natten mot lördag. Vid händelsen fick två andra män, som båda är i 50-årsåldern, lindriga skador. Polisen hämtade in två män, en i 20-årsåldern och en i 30-årsåldern, senare under natten, och kommer att förhöra dem.

– Det är fortfarande inte utrett exakt vad som hänt, vad de inblandade har för relation till varandra eller om det kan finnas fler misstänkta, säger Martina Saghamre till NWT.