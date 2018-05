Kristi himmelsfärd - årets varmaste dag

Oskarshamn, som lett värmeligan sedan april med 27,2 grader, fick på torsdagen se sig besegrade när Göteborg knep åt sig den "vandrande pokalen för årets varmaste dag". Med sina 28,8 grader nådde staden landets hittills högsta uppmätta temperatur för i år. På en god andra plats kom Kärna i Bohuslän med 26,9 grader för dagen.

Men efter tre dagar av högsommarvärme drar nu kyligare luft in över Västsverige där temperaturen kan droppa drygt tio grader under helgen. Under natten mot fredagen drar ett regnoväder in från väst och via inlandet drar det sedan vidare norrut.

– Vi får in en front västerifrån med regn och det kan även bli åska. Däremot i de östra landskapen ser morgondagen ut att bli hyfsad, säger Lars Knutsson, meteorolog vid SMHI.

Lokalt kan det komma stora mängder nederbörd i samband med åskan. Men efter regn kommer solsken, som det heter. Även om det inte är några nya värmerekord i sikte ännu.

– Det fortsätter att vara ostadigt på lördag i de västra delarna av Sverige, men på söndag och i början av nästa vecka verkar det som att högtrycket förstärks igen och vi får en stabilisering av vädret så det fortsätter att vara varmt.

Även längre norrut kommer man att kunna ta del av sommartemperaturer.

– Det är inga 25 grader i norr men vi har ändå en 20 grader och 22 på något håll, säger Lars Knutsson.