Klimatsmarta resor - en klassfråga

När miljöfrågan nu tar allt större utrymme är inte kommersiella aktörer sena att haka på trenden. Det gäller även researrangörer.

De senaste månaderna har klimatsmarta alternativ till den traditionella flygchartern poppat upp som svampar ur jorden, i försök att möta en allt större efterfrågan från medvetna konsumenter. Som exempel kan nämnas Ving som nylanserar tågresor till Europa samt SJ som planerar en ny tjänst för att underlätta bokande av tågresor i Europa. Under 2018 ökade dessutom försäljningen av Interrailkort i Sverige med nästan 50 procent jämfört med föregående år, enligt Silverrail Technologies som sedan 2015 ansvarar för distributionen av Interrailkort.

Thailand inte lika häftigt

Samtidigt ökar privata initiativ med klimatsmart resande i fokus allt mer - såsom Facebookgruppen "Tågsemester" som växt från 4 000 till 50 000 medlemmar på ett år, och vars grundare nu står redo att lansera Sveriges första renodlade tågresebyrå.

Men det är långt från alla som har resurserna att haka på trenden, säger Greger Henriksson, docent vid KTH som bland annat forskat kring svenskarnas resvanor ur klimat- och miljöaspekten.

– I den avhandlingen skrev vi också om klassperspektivet. Det är en viss grupp, urban medelklass kan vi säga, som mestadels har stått för att det har blivit en trend. Det är inte lika häftigt att säga att man varit i Thailand längre, utan roligare att berätta om tågsemestern till Italien.

Dyrare med tåg

Flera nätbaserade sajter erbjuder i dag tjänster som kan beräkna klimatavtryck för den planerade semestern beroende på om man väljer att ta flyget, tåget eller bilen, och även beroende på hur man väljer att bo. Men att skippa flyget och ta tåget till semestern kräver både mer tid och en fetare plånbok, menar Henriksson, som själv semestrar mycket med tåg.

– Det är nästan undantagslöst dyrare att ta tåget, just eftersom att flygbiljetter blivit så mycket billigare, säger han och fortsätter:

– Även gällande tid kommer klassfrågan in. En forskare som jag råder över min egen tid. En truckförare, snabbköpskassör eller vilket yrke som helst som har ett schema, har inte samma möjligheter. I andra länder är det dessutom väldigt svårt att få så lång semester att man har tid att åka tåg.

Fossilfri ö

Global turism står enligt studier i dag för runt åtta procent av världens utsläpp av växthusgaser, något som den nya klimartsmarta resetrenden har tagit fasta på. En av de arrangörer som kanske tagit det längst är projektet "Zero Vacation" på Lidö i Stockholms skärgård. Tillsammans med oljebolaget Neste, i dag en av världens största producenter av förnybar diesel, har Lidö värdshus och Skärgårdsstiftelsen tagit fram ett semesterpaket som ska vara helt fritt från utsläpp.

Maten är lokalproducerad, transporten utsläppsfri och solpaneler värmer upp semesterstugan. "Zero Vacation" är en del av det större projektet "Zero Island", som syftar till att göra Lidö helt fossilfritt under ett år för att visa att en generell omställning i samhället är möjlig.

Hugo Olofsson, som tillsammans med Olle Tejle driver Lidö värdshus, säger att steget att göra Lidö fossilfritt inte är jättestort - och att planen är att fortsätta konceptet även efter att det årslånga projektet tagit slut.

– Vi har jobbat med hållbart tänk länge, men vissa delar kommer ju att utvecklas. Vi har till exempel inte riktigt haft de ekonomiska musklerna för att installera solceller tidigare. Det är en resa vi gör och som vi kommer att fortsätta. Det blir att jobba för framtiden.

"Ingen lyxsemester"

För runt 3 000 till 5 000 kronor natten - inklusive hållbar helpension - kan den som vill semestra utsläppsfritt från och med i sommar ta in på värdshuset.

– Alla har så klart olika plånböcker, men tanken är inte att det ska vara någon lyxsemester, säger Hugo Olofsson.

Greger Henriksson anser att det inte nödvändigtvis är negativt att det är främst är den mer välbeställda gruppen som nu ser över och försöker ändra sina resvanor.

– Det är fortfarande så att det är den välbeställda gruppen som har det största klimatavtrycket, så på det viset är det positivt att trenden finns inom just den gruppen. Tittar du på till exempel studenter, så har de ett ganska litet klimatavtryck förutom just gällande billiga flygresor.