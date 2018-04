Kaffe ökar risken för barnfetma

Barn till mammor som konsumerat koffein under graviditeten löper fem procents högre risk att bli överviktiga senare i livet. Det har forskare från Sahlgrenska akademien kommit fram till, genom en ny studie som omfattar 50 943 norska gravida kvinnor där man följt deras barn fram till åttaårsåldern. Man delade in deltagarna i fyra grupper utifrån deras grad av kaffekonsumtion. Från under 50 milligram per dag till över 300.

– Vid tre års ålder var elva procent av barnen i den lägsta gruppen överviktiga medan siffran i den högsta gruppen var 17 procent. Vid fem år ökade andelen från 16 till 22 procent, säger Verena Sengpiel, docent vid Göteborgs universitet, till TT.

Sverige ligger högt

Svenska Livsmedelsverket rekommenderar gravida att hålla sig till maximalt 300 milligram koffein, motsvarande ungefär tre koppar kaffe, per dag. Det är högre än de flesta andra länder, som rekommenderar 200 milligram. Att det är koffeinet i sig som är direkt orsak till övervikt hos barnen är inte klarlagt, men det finns ett tydligt samband enligt forskarna.

– Det som verkligen talar för att det verkligen kan vara koffeinet är att vi hittar liknande samband mellan mängden koffein i olika koffeinkällor som kaffe, te eller energidrycker och barnens olika kroppsvikt. Även de barn i grupperna där mödrarna druckit genomsnittlig mängd kaffe var mer överviktiga än de i den lägsta gruppen, säger Verena Sengpiel.

Viktig faktor

Tiden innan barnet föds anses vara en viktig faktor för hur ämnesomsättningen programmeras och barnet växer senare i livet.

– Om 30-40 år kan man säkert gå in i de norska registren och se om de som deltog i studien som barn har sjukdomar kopplade till fetma eller inte, säger Verena Sengpiel.