Jorden riskerar bli ett växthus

Även om alla länder minskar utsläppen av växthusgaser är det svårare att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader än man tidigare trott, enligt den internationella studien som publiceras i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Tillståndet kan innebära en temperaturökning på 4-5 grader och en förhöjd havsnivå på 10-60 meter.

Författarna konstaterar därför att det är nödvändigt att kraftigt påskynda övergången till en utsläppsfri världsekonomi.

Förutom en minskning av koldioxid och andra växthusgasutsläpp krävs bland annat att man förbättrar och skapar nya biologiska koldioxidsänkor.

För närvarande ligger den globala genomsnittstemperaturen på lite mer än en grad över förindustriella nivåer och stiger med 0,17 grader per decennium.

– Vad vi ännu inte vet är om klimatsystemet kan "parkeras" nära två grader över förindustriella nivåer, i enlighet med Parisavtalet. Eller om det, när det en gång har gått så långt, kommer att glida in i ett tillstånd av "hothouse earth", säger forskaren Hans Joachim Schellnhuber enligt ett pressmeddelande.