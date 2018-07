Hus avspärrat efter pulverfynd - man anhållen

Polisen hittade misstänkta saker i ett hus i utkanten av Uddevalla kommun på lördagen. Polisen tillkallade även nationella bombskyddet som inte heller kunde fastställa exakt vad fynden var.

– Prover har lämnats för analys eftersom vi inte kan bekräfta vad det är. Men det kan vara något helt ofarligt som bakpulver, säger Hans Lippens, presstalesperson hos polisen i region Väst till TT.

Den man som befann sig på adressen greps och anhölls redan på lördagen misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Under söndagen var huset fortsatt avspärrat.

– Vi har spärrat av fastigheten för en teknisk undersökning efter att ha varit inne i huset och filmat och fotat. Men det finns ingen risk för folk. Fastigheten ligger "in the middle of nowhere", säger Hans Lippens.

Brottsrubriceringen förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse täcker brott som skulle kunna leda till exempel flyg- eller tågolycka, explosion eller översvämning. Polisen visste dock inte att det handlade om någon förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse när de larmades till platsen.

– Det började som ett relationsärende inom familjen, sedan på plats upptäckte patrullen konstiga saker man ville titta på i mannens bostad, säger Hans Lippens.

Den anhållne mannen ska inte vara känd av polisen sedan tidigare.