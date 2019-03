Fortsatt stora skillnader i lärartäthet

Elevantalet i grundskolan fortsätter att öka. Detta läsår går drygt 1 068 000 barn och ungdomar i grundskolan, närmare 19 000 fler än föregående läsår. Eleverna har blivit fler i alla årskurser utom i årskurs 1.

Även i förskoleklassen, som ju också är obligatorisk, har elevantalet ökat. Där går nu knappt 122 000 barn, en ökning med nästan 3 000.

Enligt prognosen fortsätter antalet elever i grundskolan att öka de närmaste fem läsåren.

Lärartätheten, det vill säga antalet elever per lärare, ligger kvar oförändrat på 12,1. Men nedbrutet på länsnivå varierar den från 10,7 i Norrbotten till 13,3 i Stockholm. På kommunnivå varierar den från Vilhelminas 6,6 elever per lärare till 14,9 elever per lärare i Huddinge.