Försvarsmeteorolog: Återinför fågelvarningar

Under 1980-talet tog Försvarsmaktens meteorologer fram ett system för att varna piloter för fågelkollisioner - men under sent 1990-tal lades systemet ned av besparingsskäl. Efter Jas-kraschen i Ronneby i augusti höjs nu röster om att återinföra systemet, skriver Sveriges Radio P4 Blekinge.(TT)