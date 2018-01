SMHI klass 2-varnar för växande Cora

Ovädret Cora, med vindbyar på uppemot 24-28 meter per sekund, pinar södra Norrland med omnejd i samband med att ett mycket intensivt lågtryck passerar.

– Klass 2-varningen består och gäller även lite längre norrut. Även vindstyrkan består, säger SMHI:s meteorolog Sofia Söderberg, som varnar för att det besvärliga vädret kan hålla i sig längre under söndagen än vad som tidigare förutspåtts.

Undvik vägarna

Ovädret för med sig att tågtrafiken ställs in på vissa sträckor i Jämtland. Räddningstjänsten i Jämtland rekommenderar dem som är på väg till fjällen med bil att resa under måndagen i stället för söndagen. De som ska köra hem från fjällen under söndagen uppmanas att resa tidigt på dagen och att ha med sig varma kläder i bilen.

I Jämtland har också väg 336 och 322 stängts för trafik.

– Det rör sig om mindre fjällvägar, säger Per Aronsson vid Trafikverkets presstjänst och tillägger att det är oklart i vilken utsträckning avstängningen påverkar trafikläget i stort.

Stor lavinfara

Naturvårdsverket har också utfärdat stor lavinvarning - en fyra på den femgradiga skalan - för södra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen. Enligt prognosen är det mycket troligt att vädret kommer att orsaka stora laviner i området. Personer i området rekommenderas att stanna inomhus.

"Låt dig inte luras av morgonstundens beskedliga vindar, innan lunch blir det en hejdundrande snöstorm", skriver Lavinprognoser.