Flera drunkningstillbud under varm helg

Under fredagen skadades en pojke i en badolycka i en sjö i Huddinge utanför Stockholm. Han dök från en klippa och kom inte upp till ytan. Pojken avled senare på sjukhus. Tidigare i veckan drunknade en man i 25-årsåldern i Kungälv och under lördagen har ytterligare två personer dött i drunkningsolyckor.

Statistiken för maj är inte tillgänglig än men den tidiga värmen kan ha bidragit till fler olyckor i år.

– Juli månad är stora semestermånaden och den brukar vara överrepresenterad historiskt sett. Nu har högtrycket kommit redan och det innebär nog tyvärr att siffrorna hänger med, säger Mikael Olausson, ansvarig för säkerhet och livräddning på Svenska livräddningssällskapet (SLS).

"En hel del yngre"

– I maj har det varit en hel del olyckor i samband med bad, och kanske inte den typiska målgruppen som är äldre utan även en hel del yngre, säger Mikael Olausson.

Men antalet personer som drunknar i Sverige har gått ner de senaste åren. Förra året omkom 92 personer i drunkningsolyckor jämfört 137 personer 2014. De allra flesta olyckor sker under sommarmånaderna juni, juli och augusti, enligt statistik från SLS.

Det finns också saker man kan göra för att minska risken för olyckor - som till exempel att alltid bada tillsammans med någon eller meddela någon vart du tänker bada och när du kommer att vara tillbaka.

Uppsikt är viktigt och där spelar mobiltelefonen en roll.

– Den tar alldeles för mycket fokus. Bland annat i många simhallar förbjuder man läsplattor och mobiler, säger Mikael Olausson.

Simkunnighet är en färskvara och bör övas två gånger per år under kontrollerade former, helst även en gång utomhus med en vuxen.

SLS uppmaning är också att aldrig låta små barn leka ensamma vid vatten, att simma längs med stranden och att undvika att hoppa eller dyka på okänt vatten. Simma inte heller under bryggor och hoppställningar och undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten. Man ska inte heller bada om man druckit alkohol.

Kan ge köldchock

Men olyckor kan ske även om man håller sig till alla regler och om något händer, ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet.

Försök att nå den nödställde utan att du själv utsätter dig för risker. Ha alltid något mellan dig och den nödställde - använd den så kallade "förlängda armen".

Ett dopp tidigt på sommaren kan också ge en chock eftersom vattnet kan vara mycket kallare än förväntat.

– Ofrivilligt kan du då få den här köldchocken, den fungerar reflexmässigt. Du kan inte kontrollera andningen och drar i dig vatten, säger Mikael Olausson.