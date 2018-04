Även ganska få glas ökar risk för stroke

Även måttlig konsumtion av alkohol ökar markant risken för exempelvis stroke. Det visar en genomgång av 83 olika studier omfattande 600 000 personer i 19 länder, bland dem Sverige, rapporterar SVT Nyheter.

– Den allmänna uppfattningen att måttligt intag av alkohol enbart är till nytta är sannolikt felaktig, säger en av forskarna, Patrik Wennberg, distriktsläkare i Umeå, till SVT.

Den nya studien, som publiceras i tidskriften The Lancet, visar enligt Wennberg att hälsoriskerna ökar redan för den som överskrider 7-8 standardglas alkohol per vecka. Det kan därför finnas anledning att se över Socialstyrelsens riktlinjer om risk för medicinska skador vid intag av mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än 9 glas för kvinnor, anser Patrik Wennberg.

Ett standardglas motsvarar ett glas vin (15 cl), en liten flaska starköl (33 cl) eller 4 cl starksprit.