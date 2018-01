Elfel orsakade kraftiga tågförseningar

Ett elfel vid Hallsberg har orsakat kraftiga störningar i tågtrafiken. Felet, som inträffade vid 15-tiden på måndagen, var åtgärdat först vid 22-tiden och trafiken kunde börja köras igen.

Trafikverket varnar för att tågen kommer att påverkas även under tisdag förmiddag.

Elfelet innebar stora förseningar för all tågtrafik i regionen och för tågen mot Stockholm, Göteborg och Oslo. Fjärrtågen Stockholm-Göteborg leddes om via Nässjö med förseningar som följd. En del andra tåg stannade innan Hallsberg, och det var bussersättning förbi stoppet, medan andra avgångar ställdes in.