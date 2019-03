Bil började brinna under färd

En bil har börjat brinna under en färd i Frölunda i Göteborg. Larmet kom in till polisen strax efter klockan halv sju på tisdagskvällen. - Vi fick in ett larm från personer som hade hört en hög smäll i närheten av Marconihallen och räddningstjänsten konstaterar att en bil har brunnit.(TT)