Avsiktlig attack släckte valsajt

Sajten var onåbar under lång tid när rösträkningen pågick. Valmyndighetens pressekreterare förklarade att det sannolikt berodde på att alltför många personer gick in där samtidigt. Men i en rapport om valet konstaterar myndigheten nu att "vår webbplats var svår att nå under valnatten på grund av att den utsattes för en överbelastningsattack (Denial of Service, DoS)".

En sådan attack innebär att en angripare avsiktligt överbelastar en sajt för att göra den otillgänglig. Men Valmyndigheten vill inte "av säkerhetsskäl" berätta om man lyckats spåra vem eller vilka som ligger bakom attacken i september. Myndigheten säger sig dock ha förbättrat sitt skydd:

– Vi har vidtagit åtgärder som ska försöka hantera sådana här attacker i framtiden, säger Carl Sjöberg, it- och kommunikationschef på Valmyndigheten, till Svenska Dagbladet.

Tidningen har intervjuat flera it-experter som anser att Valmyndigheten borde ha varit bättre förberedd.

– Det är inte svårt att skydda sig mot det här, säger Fredrik Möller, säkerhetsexpert på Proofpoint, till SvD.

Valmyndigheten var noga med att poängtera att sajtproblemen under valkvällen inte påverkade resultatet av röstningen - att webbplatsen bara är ett tekniskt hjälpmedel för att presentera röstsammanräkningen.