Flera tåg ställs in i snöovädret

Kraftiga snöbyar drar nu in, framför allt över sydöstra delarna av landet. Flera buss- och tåglinjer ställs in. Snöbyarna har varit kraftiga från söder om Stockholm och hela vägen ned till Skåne under natten. - I Västervik, strax norr om Oskarshamn, har det legat på väldigt kraftigt under natten.(TT)