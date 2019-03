Wiz Khalifa till Gröna Lund

Wiz Khalifa kommer till Stockholm och Gröna Lund för en spelning den 2 maj.

Den amerikanske rapparen släppte sin debutsingel "Black and yellow" i september 2010. Den nådde hela vägen till toppen av den amerikanska Billboardlistan. Året därpå släpptes debutalbumet "Rolling papers".

Hans senaste skiva "Rolling papers 2: The weed album" kom 2018. Han har bland annat haft stor framgång med låten "See you again" från soundtracket till "Fast & Furious 7".

Khalifa spelade på festivalen Bråvalla 2016.