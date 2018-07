Will Smith skriver på självhjälpsbok

Will Smith avslöjar på Instagram att han skriver på en bok tillsammans med författaren Mark Manson, som har skrivit självhjälpsboken "The subtle art of not giving a f*ck". Boken kommer att vara en blandning av memoarer och inspirationsbok, skriver Page Six.

– Jag har samlat på mig saker under alla år som jag vill dela med mig av och jag kommer äntligen att skriva en bok för er alla. Vi har bokat in möten med fem förläggare och om jag är tvungen att gissa så känns det som att vi kommer att välja den som lägger det högsta budet, säger Will Smith i ett klipp.

Enligt representanter för Smith så är inget kontrakt påskrivet än så länge. Mark Manson har skrivit två böcker och har ett förflutet som dejtingcoach. Det är något som Will Smith också har viss erfarenhet av från filmen "Hitch - din guide till en lyckad date", där han 2005 spelade en framgångsrik dejtingexpert som måste försöka dölja sitt yrke för att få tjejen han är förälskad i.

Will Smith har utnämnts till "den mäktigaste skådespelaren i Hollywood" av tidningen Newsweek och har även vunnit fyra Grammys för sin musik. Men det här är första gången som han försöker skildra sin karriär i bokform.