Way Out West bygger hotell i Slottsskogen

Svenska musikfestivaler satsar i allt större utsträckning på hållbarhet, det visar en kartläggning som Sveriges Radios "Kulturnytt" har gjort. Way Out West, som i veckan arrangeras för elfte året i rad, är en festival som länge har legat i framkant när det gäller miljötänk.

– Vi har varit lite djärva, vågat mer och förhoppningsvis även inspirerat andra, säger Patrick Fredriksson, grundare av festivalen och bokningsbolaget Luger.

"Mer än sopsortering"

Dessvärre är det alldeles för många festivaler som har varit både långsamma och kanske lite fega, fortsätter Patrick Fredriksson.

– Det finns de som gör genomtänkta förändringar och satsar, men de finns också de som inte har förstått att hållbarhet innefattar mer än sopsortering.

Way Out West har satsat på hållbarhet sedan starten och har i flera år varit kött- och mjölkfri. Och i år kompenserar festivalen sitt klimatavtryck genom att via biståndsorganisationen Vi-skogen plantera träd.

– Det finns mycket mer vi kan göra, framför allt kring påverkan. Den förändring vi måste få till är ju den bestående som märks i vardagen. Kan vi vara delaktiga i att publiken till exempel äter mindre kött året runt så har vi gjort en jätteförändring, säger Patrick Fredriksson.

Bostäder åt bin

Sommarens extrema värme och den medföljande torkan tror Patrick Fredriksson kan vara en ögonöppnare för många klimatskeptiker.

– Vi måste göra något nu. Och då måste vi ta stora och kostsamma beslut. Och alla måste göra förändringar och uppoffringar. Det är egentligen inte svårare än så, säger han.

Men det behövs en normförändring.

En annan ögonöppnare är det växande hotet mot våra vilda bin, därför bygger festivalen i samarbete med Göteborg stad och Naturskyddsföreningen Sveriges största vildbihotell.

Bina behövs

– Vi har samarbetat med festivalen i fem år och just bihotellet är en del av vår större kampanj för att Sverige ska blir världens mest bivänliga land, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

Tanken är att hotellet ska stå kvar i minst tre år, att det ska kunna byggas till och fungera som en informativ och inspirerande utställning.

– En tredjedel av alla svenska biarter är rödlistade och det finns ett starkt samband mellan binas försvinnande och den minskade biologiska mångfalden som ett alltmer kommersiellt och monokulturellt jordbruk medför.

Över 6 000 privatpersoner har till Naturskyddsföreningen rapporterat att de har byggt egna bihotell, och de blir fler hela tiden. Bihotellet i Slottsskogen ska bli två meter högt och fem meter brett och därmed alltså störst i Sverige.

– Bina är viktiga och engagerar många som oroar sig över miljön. Nästan en tredjedel av all mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar.

Way Out West pågår 9-11 augusti. Bland de musikaliska dragplåstren märks Kendrick Lamar, MIA, Lykke Li och Arcade Fire.