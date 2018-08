Vilhelm Blomgren i Ari Asters nya film

Den apokalyptiska thrillern "Midsommar" spelas in i Ungern men utspelas i Sverige - och i en av rollerna syns svenske Vilhelm Blomgren.

"Åker till Ungern i 2 månader för att vara med i Ari Aster's nya skräckis", skriver den svenske skådespelaren på sin Instagram.

27-årige Vilhelm Blomgren från Visby spelar huvudrollen i Lukas Moodyssons kommande HBO-serie "Gösta". Blomgren har tidigare medverkat i "Hair" på Göteborgsoperan och "My fair lady" på Stockholms Stadsteater. I "Midsommar" får han arbeta tillsammans med skådespelare som Will Poulter ("The maze runner") och Florence Pugh ("Lady M"). Dessutom tillkommer flera svenska namn till rollistan.

Filmen produceras av svenske Patrik Andersson ("Den allvarsamma leken" och "Euphoria") och danske Lars Knudsen ("American honey").

Den två månader långa Inspelningen drar igång i ungerska Budapest på måndag. Där kommer hela filmen, som utspelar sig i Sverige, att spelas in. Med ett undantag.

– Vi har filmat en liten sekvens i Sverige, men sedan gör vi allt här nere, säger Patrik Andersson till TT.

Den hyllade "Hereditary", Ari Asters långfilmsdebut, hade premiär så sent som den 27 juli men nästa projekt är alltså redan i full gång. För magasinet Film Comments beskriver regissören "Midsommar" som "en apokalyptisk film om en separation", skriver Dagens Nyheter.