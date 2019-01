Vårturné för Sandro Cavazza

Sandro Cavazza ger sig ut på Sverigeturné i vår. Cavazza, som bland annat är rösten bakom Aviciis superhit "Without you", besöker sammanlagt 13 städer med start i Göteborg i mars.

Cavazza, som i fjol även sjöng på Kygo-hiten "Happy now", är aktuell med en P3 Guld-nominering för sin singel "High with somebody" och släppte precis den nya låten "Used to".

Efter att ha spelat på stora arenor tillsammans med Kygo i höstas blir Sverigeturnén mer intim och avskalad, enligt ett pressmeddelande från arrangören Live Nation.

Turnéplan: 19/3 Göteborg, 20/3 Tranås, 21/3 Jönköping, 22/3 Örebro, 27/3 Umeå, 28/3 Luleå, 29/3 Skellefteå, 6/4 Eskilstuna, 9/4 Helsingborg, 10/4 Malmö, 13/4 Norrköping, 14/4 Kristianstad, 7/5 Stockholm.