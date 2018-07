Unga Donna: "Fick möjlighet att äga filmen"

På 90-talet kom musikalen, på 00-talet filmen och nu är det dags för uppföljaren. Snart fylls biodukarna återigen av gamla Abba-hits, fartfyllda danser, utsvängda byxor och världskända skådespelare.

I "Mamma mia - here we go again" har mycket förändrats. Donna, spelad av Meryl Streep, har gått bort och dottern Sophie (Amanda Seyfried) lämnas ensam med ett hotell och ett växande barn i magen.

Förutom veteranerna Colin Firth, Pierce Brosnan och Stellan Skarsgård, finns många nya namn med på rollistan - till exempel dyker poplegenden Cher upp som mormor. I filmen får tittarna även veta vad som egentligen hände den där sommaren 70-någongång när Donna blev på smällen.

– De yngre papporna och vi yngre "dynamos" inledde filmen och det gav oss en möjlighet att verkligen äga den, upptäcka vad den var för oss, berättar Lily James, som spelar den unga Donna.

Fyllesång på bord

På en födelsedagsfest i mars 2017 stod Lily James full på ett bord, iklädd glittriga snickarbyxor och sjöng "The winner takes it all" för full hals - ovetandes om att hon bara några månader senare skulle få en roll i den kommande "Mamma mia"-filmen. Men när hon senare såg tillbaka den blöta kvällen visste hon direkt - det där är Donna. Och skådespelerskan ser flera likheter mellan sig själv och rollfiguren.

– När jag var 18 år var jag väldigt orädd och ville ha ut det mesta av livet, resa, se världen, bli kär så många gånger som möjligt, allt det kan man se i Donna. Men jag kände också att det finns en sårbarhet och instabilitet som driver henne framåt, hon söker efter ett paradis som kanske inte existerar. Jag tror jag förstår den grejen med, säger Lily James.

Känner press

Att det skulle bli en uppföljare till den tidigare biosuccén var ingen självklarhet, berättar regissören Ol Parker, som även varit med och skrivit manus.

– Anledningen till att det har tagit tio år att göra en uppföljare är att alla har tillräckligt med integritet och pengar för att inte behöva göra en till film, Abba inkluderade. Det tog väldigt lång tid att hitta en tillräckligt emotionell och effektfull berättelse, säger han.

Han ligger sedan tidigare bakom filmer som "Hotel Marigold" och "Now is good", men "Mamma mia - here we go again" blir hans första musikalfilm - musik och dans hade han tidigare bara erfarenhet av som publik.

– Det var fasansfullt. Om jag vetat att jag också skulle regissera filmen hade jag aldrig skrivit scenen med 14 båtar, jag trodde att det skulle vara någon annans problem, säger Ol Parker skrattandes - och syftar på en sekvens när hundratals människor anländer till paradisön sjövägen, vilt dansandes, till tonerna av "Dancing queen".

De ekonomiska och kommersiella framgångarna från den första filmen har han försökt stänga ute under skapandeprocessen - det skapar bara onödig press, säger han. Bortsett från det tycker Parker att det har varit fantastiskt att få följa upp där den andra filmen slutade.

– Jag bygger vidare på den briljanta arkitekturen från förra filmen, rent kreativt har det varit en gåva, säger han.