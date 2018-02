Trumps ex-stabschef om "den vilde hästen"

Justitieminister Jeff Sessions kokade av ilska och hade dundrat ut ur Vita huset med hotet att avgå. Reince Priebus hann ikapp honom på parkeringen, drog ut honom ur den svarta bilen och tvingade med honom till sitt kontor. Där vidtog ett krismöte tillsammans med vicepresident Mike Pence och chefsstrateg Steve Bannon.

– Jag sade "du kan inte avgå, det är omöjligt", berättar Priebus enligt tidningen The New York Times.

Tumultartad tid

Skälet till Sessions upprördhet var president Donald Trumps ilska över att justitieministern klivit åt sidan från Rysslandsutredningen och enligt Trump därmed förlorat kontrollen över den. Det var maj förra året och presidenten hade just sparkat FBI-chefen James Comey.

Priebus lyckades hindra Sessions från att avgå med buller och bång den där dagen. Men justitieministern skrev ett avskedsbrev samma kväll - en uppsägning som Priebus enligt honom själv genom hårt arbete lyckades få Trump att inte bevilja. Om Sessions avgick just då skulle det leda till att en rad mellanchefer på justitiedepartementet slutade och ännu mer kaos, resonerade han.

Historien återberättas i boken "The Gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency" av Chris Whipple om Vita husets stabschefer. I mars kommer den ut i en ny upplaga där ett kapitel om Priebus ingår.

I intervjuer med författaren berättar den tidigare stabschefen om en tumultartad tid där han bland annat försökte hantera dåligt förberedda presidentdekret och sin chefs fäbless för Twitter. Men han uttrycker också beundran för hur tuff Donald Trump är och säger att presidenten i slutändan kanske har rätt om Twitter.

Strid om publiksiffror

Att arbeta för Trump var som att "rida den starkaste och vildaste hästen", säger Priebus. Det blev tydligt redan på presidentens första arbetsdag, den 21 januari i fjol. Klockan 6 på morgonen ringde en rasande Trump upp Priebus och ville att han skulle "fixa" rapporteringen i tidningen The Washington Post som jämförde publiken vid företrädaren Barack Obamas installation med Trumps, till den nya presidentens nackdel.

– Han sade "det här är skitsnack... Det var mer folk där, det var folk som inte kunde komma in", minns Priebus enligt ett utdrag ur boken i tidskriften Vanity Fair.

Det var början till den offentliga striden om publiksiffrorna vid Trumps installation. Hans förste stabschef minns att han redan den där morgonen undrade "vem behöver en kontrovers om installationen?". Och sedan frågade han sig själv om han verkligen ville gräla med USA:s president om saken på sin första dag på jobbet.

Sex månader och sex dagar senare fick han sparken.