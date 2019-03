Trippelavtal för svensk-kurdiske regissören

Den svensk-kurdiske regissören Karzan Kader har slutit ett trefilmsavtal med produktionsbolaget Media Farm Pictures, rapporterar Deadline.

Kader bor i Hollywood och är just nu aktuell med rallyfilmen "Trading paint" med John Travolta i huvudrollen.

Det nypåskrivna filmavtalet innebär att han kommer att göra tre filmer producerade av Air Extreme Films. Först ut är "The year of the great storm" som spelas in i Kapstaden i Sydafrika under våren.

Därefter följer "A true desert rose" om en amerikansk journalist som gömmer sig i en by i Kurdistan och blir vän med en pojke. "Majestic" kommer att handla om en mikrobiolog och hans arbete djupt under Nevada-öknen.

Karzan Kader kom till Sverige 1990 som flykting från irakiska Kurdistan. Han uppmärksammades för kortfilmen "Bekas" (2012) som var hans slutprojekt på Dramatiska Institutet. För den fick han bland annat ta emot pris som bästa debuterande regissör vid Stockholm filmfestival samt en student-Oscar som han fick dela med producenten Glenn Lund.