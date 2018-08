Topplistorna: Nicki Minaj högsta nykomling

Album:

1. (2) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

2. (4) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

3. (1) Travis Scott: "Astroworld"

4. (3) Drake: "Scorpion"

5. (7) Fricky: "Aqua aura"

6. (5) XXXTentacion: "?"

7. (6) Avicii: "Avici (01)"

8. (10) Molly Sandén: "Större"

9. (9) XXXTentacion: "17"

10. (12) Juice Wrld: "Goodbye & good riddance"

11. (11) Ed Sheeran "Divide"

12. (8) Lasse Stefanz: "Forever"

13. (13) Hov1: "Hov1"

14. (14) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

15. (Ny) Nicki Minaj: "Queen"

16. (15) Imagine Dragons: "Evolve"

17. (22) Post Malone: "Stoney"

18. (16) Kygo: "Kids in love"

19. (17) Shawn Mendes: "Shawn Mendes"

20. (18) Avicii: "Stories"

Singlar:

1. (1) Dynord & Gigi Agostino: "In my mind"

2. (2) Drake: "In my feelings"

3. (3) Hov1: "Still"

4. (4) Dj Khaled & Justin Bieber & Chance the Rapper: "No brainer"

5. (5) Clean Bandit & Demi Lovato: "Solo"

6. (7) Norlie & KKV & Estrad: "Mer för varandra"

7. (8) Tyga & Offset: "Taste"

8. (6) 6ix9ine & Nicki Minaj & Murda Beatz: "Fefe"

9. (14) Sandro Cavazza & P3GI-13: "High with somebody"

10. (11) Alan Walker, Au/Ra & Tomine Harket: "Darkside"

11. (9) Jubel: "Dancing in the moonlight"

12. (12) Kygo & Imagine Dragons: "Born to be yours"

13. (21) Benny Blanco, Halsey & Khalid: "Eastside"

14. (15) Juice Wrld: "Lucid dreams"

15. (17) Jonas Blue & Jack & Jack: "Rise"

16. (18) K-391& Alan Walker & Julie Bergan: "Ignite"

17. (10) Kris Kross Amsterdam & The Boy Next Door: "Whenever"

18. (16) Maroon 5 & Cardi B: "Girls like you"

19. (20) ZE: "Positiv"

20. (22) Hov1: "Hon dansar vidare i livet"

Källa: Grammofonleverantörernas förening