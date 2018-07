Topplistorna: Lasse Stefanz fortsatt i topp

Lasse Stefanz med "Forever" kniper topplatsen på albumlistan för andra veckan i rad. Drake får därmed åter se sig slagen av dansbandsveteranerna, däremot regerar hans "Don't matter to me" på singellistan.

Album:

1. (1) Lasse Stefanz: "Forever"

2. (2) Drake: "Scorpion"

3. (3) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

4. (13) Ed Sheeran "Divide"

5. (4) XXXTentacion: "?"

6. (6) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

7. (7) Molly Sandén: "Större"

8. (5) XXXTentacion "17"

9. (8) Avicii: "Avici (01)"

10. (11) Fricky: "Aqua aura"

11. (10) Juice Wrld: "Goodbye & good riddance"3.

12. (Ny) Lucifer: "Lucifer II"

13. (Åt) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

14. (15) Petter: "Lev nu"

15. (17) Hov1: "Hov1"

16. (19) Shawn Mendes: "Shawn Mendes"

17. (20) Kygo: "Kids in love"

18: (22) Imagine Dragons: "Evolve"

19. (21) Ghost: "Prequelle"

20. (Ny) Joakim Lundell: "Feelings"

Singlar:

1. (1) Drake featuring Michael Jackson: "Don't matter to me"

2. (3) Clean Bandit featuring Demi Lovato: "Solo"

3. (2) Norlie & KKV & Estrad: "Mer för varandra"

4. (5) Kygo & Imagine Dragons: "Born to be yours"

5. (4) Samir & Viktor featuring Anis Don Demina: "Put your hands up för Sverige"

6. (7) Hov1: "Hon dansar vidare i livet"

7. (6) XXXTentacion: "Sad!"

8. (Ny) ZE: "Positiv"

9. (9) 5 Seconds of Summer: "Youngblood"

10. (47) Drake: "In my feelings"

11. (8) Post Malone: "Better now"

12. (16) Tyga featuring Offset: "Taste"

13. (14) Martin Garrix featuring Khalid: "Ocean"

14. (13) Juice Wrld: "Lucid dreams"

15. (10) Tungevaag & Raaban: "All for love"

16. (44) Dynord & Gigi Agostino: "In my mind"

17. (22) K-391 featuring Alan Waker, Julie Bergan, Seungri: "Ignite"

18. (12) Calvin Harris & Dua Lipa: "One kiss"

19. (15) David Guetta & Sia: "Flames"

20. (18) Vigiland featuring Alexander Tidebrink: "Be your friend"

Källa: GLF