Topplistorna: First Aid Kit kvar i topp

Album:

1. (1) First Aid Kit: "Ruins"

2. (2) Camila Cabello: "Camila"

3. (3) Ed Sheeran: "Divide"

4. (4) Eminem: "Revival"

5. (5) Chris Kläfford: "Treading water ep"

6. (Ny) Justin Timberlake: "Man of the woods"

7. (Ny) Uno Svenningsson: "Andras sånger"

8. (6) Post Malone: "Stoney"

9. (8) Avicii: "Avici"

10. (9) Hov1: "Hov1"

11. (10) Imagine Dragons: "Evolve"

12. (12) Sam Smith: "The thrill of it all"

13. (Ny) Saxon: "Thunderbolt"

14. (13) Dua Lipa: "Dua Lipa"

15. (14) Axwell & Ingrosso: "More than you know"

16. (15) Sabina Ddumba: "Så mycket bättre 2017: Tolkningarna"

17. (11) Migos: "Culture II"

18. (17) XXXtentacion: "17"

19. (19) Khalid. "American teen"

20. (18) Zara Larsson: "So good"

Singlar:

1. (1) Drake: "God's plan"

2. (2) Ed Sheeran & Beyoncé: "Perfect duet"

3. (3) Eminem featuring Ed Sheeran: "River"

4. (5) Petter featuring Madi Banja: "Toppen av ett berg"

6. (Ny) The Weeknd & Kendrick Lamar: "Pray for me"

7. (6) Luis Fonsi & Demi Lovato: "Échamé la culpa"

8. (11) Bebe Rexha & Florida Georgia Line: "Meant to be"

9. (7) Camila Cabello featuring Young Thug: "Havana"'

10. (8) Alan Walker, Noah Cyrus & Digital Farm Animals: "All falls down"

11. (10) The Chainsmokers: "Sick boy"

12. (51) Rudimental:featuring Jess Glynne/Macklemore/Dan Caplen: "These days"

13. (12) NF: "Let you down"

14. (13) Zayn featuring Sia: "Dusk till dawn"

15. (9) Selena Gomez & Marshmello: "Wolves"

16. (14) G-Eazy & Halsey: "Him & I"

17. (19) Portugal The Man: "Feel it still"

18. (15) Hov1 featuring Jireel: "Pari"

19. (16) Ed Sheeran: "Shape of you"

20. (17) Axwell & Ingrosso featuring Trevor Guthrie: "Dreamer"

Källa: GLF