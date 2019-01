"To catch a predator"-profilen gripen

Den amerikanske tv-programledaren Chris Hansen har gripits av polis misstänkt för bedrägeri, skriver The New York Post.

Han överlämnade sig själv i onsdags och han anklagas för att ha skrivit ut checkar utan täckning till ett värde motsvarande 117 000 kronor.

Checkarna ska han ha använt som betalning till en butik för tröjor, muggar och andra souvenirer.

Fram till 2008 ledde Hansen det omdebatterade tv-programmet "To catch a predator", som gick ut på att konfrontera män som stämt träff med minderåriga över nätet för att ha sex.

På senare år har han försökt lansera ett nytt program, kallat "Hansen vs predator" med hjälp av gräsrotsfinansiering på sajten Kickstarter. Till sponsorerna har han erbjudit just tröjor och muggar, försedda med Hansens signaturfras "Have a seat".