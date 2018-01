The Weeknd tar avstånd från H&M

The Weeknd riktar hård kritik mot H&M och tänker inte samarbeta mer med det svenska företaget. Det skriver kanadensiske "Starboy"-artisten själv på Twitter.

"Vaknade i morse och blev chockad och besvärad av den här bilden. Jag känner mig djupt stött och kommer inte att arbeta med H&M mer", skriver han.

Bilden som har upprört The Weeknd och många andra visar en mörkhyad modellpojke i en grön tröja med texten "Coolest monkey in the jungle" på.

"Vi är oerhört ledsna över den här bilden och ber om ursäkt för den. Vi har gjort fel och vi har därför tagit bort bilden i samtliga våra kanaler. Vi har dessutom beslutat att dra in tröjan på alla marknader", skriver Anna Eriksson på H&M:s kommunikationsavdelning i ett uttalande.

Förra våren gjorde The Weeknd, eller Abel Tesfayes som han egentligen heter, gästkollektionen "Spring icons selected by The Weeknd" för H&M som sedan följdes upp med en höstkollektion.