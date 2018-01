"The last jedi" blev tvåa i Kina

"Star wars: The last jedi" hade den näst bästa premiärhelgen hittills i Nordamerika i december och drog in motsvarande 3,8 miljarder kronor på biljettförsäljningen globalt. I Sverige gick den också rakt in som etta på biotoppen.

Men helgens premiär i Kina verkar inte ha blivit en fullt lika stor succé. Hollywood Reporter rapporterar att filmen enligt preliminära siffror placerade sig långt under den kinesiska filmen "The ex-file 3: The return of the exes" som var inne på sin andra biohelg, plus nyårshelgen.

"The last jedi" drog under premiärhelgen in motsvarande 233 miljoner kronor på den kinesiska biomarknaden. Den föregående "Star wars"-filmen "The force awakens" hade premiär en lördag 2016 i Kina och drog in motsvarande cirka 430 miljoner kronor under öppningshelgen.