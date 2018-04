The Cure tillbaka i studion

Den brittiska rockgruppen The Cure återvänder till studion i maj, avslöjar bandets frontfigur Robert Smith i en intervju med BBC 6 Music.

Inspirationen slog till efter att Robert Smith fick uppgiften att leda årets Meltdown Festival i London den 15-24 juni. Ett uppdrag som bland andra David Bowie, Yoko Ono och Morrissey tidigare haft. I sitt sökande av artister till festivalen upptäckte Robert Smith samtidigt ny musik som väckte skaparlusten. En process han beskriver som "en katalysator, eftersom jag helt plötsligt förälskade mig i idén att skriva nya låtar".

I år firar The Cure 40-årsjubileum med en jättekonsert i Hyde Park i juli. Eventuellt kommer nytt material att framföras då, enligt Smith.

The Cure slog igenom kommersiellt med albumet "Kiss me, kiss me, kiss me" 1987. Senaste skivan, "4:13 Dream" kom 2008.