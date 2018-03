The Cranberries släpper ett sista album

The Cranberries kommer att släppa en sista skiva med sångerskan Dolores Oâ??Riordan i början av nästa år, meddelar de på Facebook.

Oâ??Riordan avled plötsligt i januari men hade då spelat in sina delar till det kommande albumet. Förutom den nya skivan planerar bandet att ge ut en nyutgåva av sitt första album "Else is doing it, so why canâ??t we?" senare i år för att uppmärksamma dess tjugofemårsjubileum, skriver Pitchfork.

Det irländska rockbandet The Cranberries är känt för låtar som "Linger", "Zombie" och "Dreams". Deras senaste album "Something else" kom förra året.