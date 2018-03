Ta med favoritserien på semestern

Nu är det slut på att leta efter sportbarer som visar allsvensk fotboll i Berlin och Barcelona, eller slå på datorn och mötas av meddelandet att favoritserien bara är tillgänglig i de nordiska länderna. EU-kommissionens mål har varit att de som köper eller prenumererar på filmer, sportsändningar, musik, e-böcker i sitt hemland ska ha tillgång till dem när de reser i eller besöker andra EU-länder.

Lagom till VM

För C More som visar kommande fotbolls-VM och alla allsvenska matcher kunde det inte komma mer lägligt. Fotbolls-VM går just när många har semester och befinner sig utomlands.

– Det här innebär att du inte behöver missa landslagets matcher för att du sitter mellan två grekiska öar, säger Johan Gustafsson, kommunikationschef på C More.

– En stor poäng med streaming är att du ska kunna titta var och när du vill, och i kombination med fri roaming ökar verkligen värdet av ett abonnemang.

Kaj af Kleen, teknik- och produktchef på Viaplay, tror att särskilt serier och filmer för barn kommer att vara väldigt populära.

– Det är ju många barn som vill se samma sak om och om igen. Och kan man göra det när man är borta kommer det säkert att ge föräldrarna en lugn stund, säger han.

För resande

Det kommer inte att kosta något extra att ta med strömningstjänsterna utomlands. För att kunna utnyttja abonnemangen utomlands krävs dock att företaget man är kund hos kan kontrollera att man inte flyttat utomlands permanent.

Tjänsterna kommer att vara tillgängliga en begränsad tid, då de är anpassade för resande och inte boende. Hur länge man kan ta med sig sitt abonnemang på resa är ännu oklart.

– Det har inte kommit någon tydlig riktning från EU, men vi håller koll löpande, säger Kaj af Kleen.