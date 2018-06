Sverigeaktuell porrpodd - från skjul till succé

Succén "My dad wrote a porno" plockar fans världen över med sin maxade cringe humor, som tänjer på sociala gränser. På tisdag intar liveversionen Cirkus - men allt började 2015 med ett oskyldigt mejl.

– Pappa skrev på en bok i trädgårdsskjulet, som jag inte visste något om, tills han mejlade ett utkast till mig. Jag läste det, insåg att det var otroligt roligt och visade det för några kompisar nere på puben - varav två av dem blev besatta och sa om och om igen att vi måste göra något av det, berättar Jamie Morton och syftar på poddkollegorna James Cooper och Alice Levine.

Vips så var podcasten född. Varje avsnitt inleds med att Jamie Morton förfärat läser ett stycke ur sin fars erotiska romanserie "Belinda blinked" och därefter diskuteras stycket, precis som i en bokcirkel.

"Gett mig guld"

Med "Fifty shades"-seriens kassasuccé i bakhuvudet började Jamie Mortons nypensionerade pappa skriva på serien "Belinda blinked".

– Han tänkte "kan hon, så kan jag". Det visade sig att han absolut inte kan, säger Jamie Morton och beskriver känslorna som uppstår när man inser att ens pappa skriver erotiska romaner:

– Först var jag äcklad och förvånad. Jag är fortfarande lite frågande till varför han valde att göra det överhuvudtaget, men efter att jag läst det och insåg att det var otroligt roligt kunde jag inte vara irriterad på honom - för han hade gett mig guld.

Det som började som ett skämt, baserat på Rocky Flintstones författarskap och bristfälliga anatomikunskaper, tog snabbt en oväntad vändning.

– Folk är besatta av honom och älskar boken, medan vi framstår som idioter. Han vann, säger Jamie Morton och tillägger:

– Jag tror att det är omöjligt att förolämpa pappa. Han är vårt största fan och lyssnar hela tiden, så mycket att min mamma har förbjudit honom att lyssna på podden hemma.

Nytt material

Föreställningen "My dad wrote a porno" är ingen vanlig live-podcast. Den kommer inte att spelas in, och materialet "The lost chapter" har inte tidigare använts i podden.

– Pappa skrev det här kapitlet för flera år sedan - men tyckte själv att det var för dåligt för att ha med i boken. Han skickade det till mig och sa "det här är inte så bra" - och jag svarade "ja du har rätt, det är fruktansvärt - jag tar det".

Utöver nytt, chockerande material från Rocky Flintstone, och videor bjuder föreställningen på interaktiva inslag. Podcasttrion ger sig nämligen på utmaningen att fysiskt återskapa scener ur serien med publikens hjälp.

Humor som verktyg

"My dad wrote a porno" har i dagsläget över 100 miljoner nedladdningar. Podcastens universellt relaterbara ämne - pinsamma föräldrar - är en orsak till framgången tror Jamie Morton, som även hoppas att podden öppnar för diskussioner kring sex:

– Komedi är ett bra sätt att naturligt börja en diskussion om ämnen som annars är svåra att prata om. Speciellt vi britter är sämst i världen på att prata om sex, vi är så pryda. Om vi kan hjälpa folk att prata mer om vaginor - toppen.

I augusti börjar poddens fjärde säsong, samtidigt som Rocky Flintstone fortsätter att skapa erotiska scenarior. Men bättre tycks litteraturen inte bli.

– Om jag ska vara rättvis så blir stavningen lite bättre. Men nej, annars är det värre än någonsin.

TT: Kommer din pappa att medverka i podden?

– Han vill vara anonym och leva sitt liv, men kanske en dag. Vi får se.