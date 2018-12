Svensken gör musiken till ny "Star wars"-serie

Grammynominerade Ludwig Göransson kommer att komponera musiken till den nya "Star wars"-tv-serien "The mandalorian", skriver Norrköpings Tidningar.

"Orden räcker inte till för att beskriva hur surrealistiskt och hedrande det känns att bli inbjuden till Star wars-universumet", säger Ludwig Göransson i en artikel på Star wars officiella hemsida.

Inspelningen av "The mandalorian" pågår just nu och premiären är planerad till slutet av 2019 på Disneys nya strömningstjänst Disney+. Skriver och producerar gör Jon Favreau och Pedro Pascal - från tv-serierna "Game of thrones" och "Narcos" - spelar huvudrollen.

Handlingen utspelar sig efter imperiets fall och kretsar kring Pascals rollfigur, en ensam krigare som färdas genom galaxens utkanter.

Låtskrivaren och kompositören Ludwig Göransson har uppmärksammats för sin filmmusik till Marvel-filmerna "Black Panther" och "Venom", och sitt samarbete med artisten Childish Gambino. Han har nominerats till en Golden Globe och fått både svenska och amerikanska Grammypriser.