Svenskar spelar på Coachella

Musikfestivalen Coachella lockar som vanligt de största stjärnorna på musikhimlen. Bland årets artistsläpp finns två svenska akter - stjärnskottet Léon och syskonduon First Aid Kit. De båda har under 2017 släppt nytt material. Festivalens största dragplåster är Beyoncé, The Weeknd och Eminem.(TT)