Svensk filmklassiker hyllas i Berlin

– Jag ska presentera filmen för publiken och sen blir det aktiviteter med middag och en fest med Svenska Filminstitutet på söndag, säger Lasse Hallström till TT.

Han och hustrun, skådespelerskan Lena Olin, har varit i sommarhuset i Falsterbo en vecka innan de nu styr färden till Berlin. Redan på måndag åker de tillbaka till New York.

Misstogs för barnfilm

När "Mitt liv som hund" hade premiär på filmfestivalen i Berlin 1985 deltog den utom tävlan i den då nystartade sektionen Panorama. Att filmen visas på årets festival beror på att Panorama firar 40-år. "Mitt liv som hund" fick senare två Oscarsnomineringar och den räknas fortfarande som en av den moderna svenska filmens bästa verk.

Men, som Hallström säger, det gällde att få publik och förståsigpåare att förstå att det inte var en barnfilm. Han minns, med viss skadeglädje säger han, hur en jury fått för sig att det var just en barnfilm. Jurymedlemmarna skruvade på sig och tittade på sina klockor.

– Sen blev filmen populär och omtalad. Det blev rättvisa.

"Inte sett den på hundra år"

Det var "Mitt liv som hund" som blev Lasse Hallströms biljett ut i världen. Hur känner han inför filmen idag, efter så många år?

– Jag är så himla glad över att den gav mig en karriär i USA, och jag minns den med glädje. Jag har inte sett den på hundra år, så det ska bli kul att se om den på fredag.

I USA har paret Hallström-Olin dels sitt hus i Bedford norr om New York, dels en nyinköpt lägenhet i New York. Det kommer väl till pass när Lena Olin nu under våren ska spela in en tv-serie i Brooklyn.

– Då kan jag också vara där och fundera över mina kommande projekt, säger Lasse Hallström.

"Duttar" med projekt på svenska

Han har två eller tre projekt som han funderar över, och räknar med att komma igång med ett av dem nu under året.

– Jag tror att jag får manuset om några veckor. Men det är dumt att säga för mycket om det innan jag ens vet om det blir av. Om den blir av, kommer den att göras i New York-trakten.

Han sitter också och "duttar" på fritiden med ett projekt som delvis ska göras på svenska.

– Jag har skrivit ett manus och ska bearbeta det, kanske i samarbete med en kvinnlig författare.