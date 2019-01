Supermodell misstänks för skattesmitning

Den israeliska supermodellen Bar Refaeli misstänks ha undvikit att betala skatt under åren 2009 till 2012. Hon har kallats till förhör hos israelisk domstol, men hävdar själv att hon under de två första åren bodde tillsammans med sin dåvarande pojkvän, skådespelaren Leonardo DiCaprio, i USA, rapporterar israeliska The Times.

Totalt handlar det om 23 miljoner shekel, vilket motsvarar ungefär 55 miljoner kronor.

Israeliska myndigheter hävdar att hon egentligen bodde i två lyxlägenheter i Tel Aviv, som stod skrivna på hennes mamma och bror. Under perioden ska hon enligt amerikanska myndigheter ha varit registrerad i landet som tillfällig besökare. Hon förhördes redan 2015 på grund av misstänkt skattefiffel och domstolen förväntas väcka åtal mot henne, skriver Times of Israel.

Även hennes föräldrar Tzipi och Rafi Refaeli har kallats till förhör, då de misstänks för penningtvätt.

33-åriga Bar Refaeli är en av världens mest anlitade supermodeller, men även skådespelare. Hon är numera gift med affärsmannen Adi Ezra.