Strimlad Banksy-tavla visas - utan batterier

Banksyverket "Love is in the bin" förstörde delvis sig självt precis efter att det blivit sålt på en auktion i London.

Nu ställs verket ut för första gången på ett museum i den tyska staden Baden-Baden - och från museiledningens håll har man gjort allt för att undvika att utsättas för ännu ett av konstnärens practical jokes.

– Vi öppnade ramen och hittade dokumentförstöraren, batterihållarna, sladdarna och förvissade oss om att batterierna blivit urplockade och sladdarna avklippta, säger museichef Henning Schaper, enligt Reuters.

Den anonyma köparen, som trots förstörelsen valde att slutföra köpet av tavlan för 1,2 miljoner euro, har lånat ut verket till Frieder Burda-museet där det kommer visas under en månad.

Besökarna kommer inte behöva betala för att se "Love is in the bin", då museets ledning menar att det skulle strida mot Banksys vilja.