Streetdans och syrisk koreograf på turné

Kanadensisk streetdans av Cas Public, "Ichos" av Virpi Pahkinen och syriske Mitkhals Alzghairs undersökning om kroppens reaktion på krig och exil i "Displacement", det är några av föreställningarna som har blivit utvalda att turnera runt i landet av Dansnät Sverige i vår.

Programmet sträcker sig från 1 februari till 5 maj. Ingår gör också Jan Martens duett "Sweat baby sweat" om parrelationens symbios, Skånes dansteater med "It's like a large animal deep in sleep", "Liens" av Destins croisés och "Dance for me", där en isländsk 50-årig familjefar vågade förverkliga sin dröm om att dansa modern dans på en scen.

Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som främjar danskonsten och möjliggör scenkonstturnéer runt om i landet.