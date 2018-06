Stockholm Summerburst är igång

Inför en folktom arena drog den Stockholmsbaserade dj:n Alberto Canas igång årets Summerburst i Stockholm. Festivalen inriktar sig på elektronisk dansmusik och äger rum i både Stockholm och Göteborg - västkuststoppet gjorde festivalen för två veckor sedan och nu är det dags för huvudstaden.

Strax efter att Alberto Canas dragit igång musiken börjar besökarna dyka upp på området, de flesta i 20-års ålder och sena tonår. Elin Skönborg har tagit med sig Hannah Häggström, båda 19 år gamla.

"Älskar musik"

TT: Varför är ni här i dag?

– Vi älskar musik, säger Hannah Häggström.

– Den här musiken speciellt, fyller Elin Skönborg i.

Mest ser de fram emot den svensk-norska elektroniska dj-duon Tungevaag & Raaban, norsk-brittiska dj:n Allan Walker och svenska Axwell & Ingrosso. Och egentligen alla som spelar på festivalens huvudscen.

TT: Hur är stämningen här?

– Alla är bara så sociala och glada, säger Skönborg.

Fredagens huvudakt Martin Garrix slog igenom 2013, 17 år gammal, men låten Animals. Nu gör han sin andra Summerburst-festival.

Även lördagens dragplåster Axwell & Ingrosso har spelat på festivalen tidigare, senast i fjol. Deras "More than you know" har nått mer än 300 miljoner lyssningar på Spotify, och de ligger även bakom låtar som "Dark river" och "Thinking about you".

"Kul med EDM"

Även Gustav Gothenby och Axel Östholm, 19 och 18 år gamla, anländer tidigt till festivalen.

TT: Varför är ni här?

– Jag tycker om att dansa, jättekul! säger Gustav Gothenby.

– Och festa, fyller Axel Östholm i.

Martin Garrix och Galantis är artisterna som står högst på listan för dem under fredagskvällen.

– Men det spelar egentligen inte så stor roll, det är bara kul med EDM, säger Gothenby.