Stjärnorna bjuder på kärleksbio

Tonårsfilmen "Love, Simon" handlar om 17-årige Simon som kämpar med att komma ut som gay för nära, kära - och alla andra. Filmen har berört många och The Hollywood Reporter beskriver den som ett "kulturellt fenomen".

För att så många som möjligt skulle få chans att se filmen under dess andra visningshelg i USA har kändisar valt att köpa upp hela biosalonger och bjuda in till visning. Bland andra Neil Patrick Harris ("How I met your mother") och Kristen Bell ("Veronica Mars").

"Jag har absolut ingenting att göra med den här filmen - jag är bara så förälskad i den och vill dela med mig av kärleken", skrev Bell på Instagram när hon bjöd in sina följare till gratisbio i helgen.

Skådespelaren Robbie Rogers, som är gift med filmens regissör Greg Berlanti, skriver i sin tur på Instagram att de båda är rörda över engagemanget och ansträngningen som görs för att så många unga som möjligt ska få chans att se filmen.

Den svenska filmpubliken får dock vänta till premiären den 15 juni för att se filmen.