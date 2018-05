"Stålmannen"-skådespelare är död

Skådespelaren Margot Kidder, främst känd för sin roll som Lois Lane i "Stålmannen", har gått ur tiden 69 år gammal.

På söndagen avled skådespelaren i sitt hem i Montana, USA.

Margot Kidder föddes i Kanada 1948. Hon fick sitt stora genombrott 1978 i rollen som Lois Lane i den första "Stålmannen"-filmen. Därefter porträtterade hon samma roll ytterligare tre gånger i de uppföljande filmerna om Stålmannens äventyr.

Hon har även medverkat i filmen "The great Waldo Pepper", tv-serierna "R.L. Stine's the haunting hour" "Smallville" och "The L word" - samt Broadwayproduktionen "The vagina monologues".

Margot Kidder diagnostiserades som bipolär efter ett omskrivet sammanbrott i mitten av nittiotalet. Hon var gift tre gånger och fick en dotter.